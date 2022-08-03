الخارجية البلغارية تعتمد “أبوبكر أحمد” سفيرًا فوق العادة لدولة ليبيا

بلغاريا 03 أغسطس 2022 (وال)- قدّم السفير أبوبكر أحمد سعيد سفيرًا مفوضًا فوق العادة لدولة ليبيا لدى جمهورية بلغاريا، أوراق اعتماده لنائب وزير الخارجية البلغاري السيد فيسلين جورجيف بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة صوفيا.

وعقب مراسم التسليم التقى سعادته بمعالي وزيرة الخارجية البلغارية السيدة تيدورا جينتشوفسكا؛ حيث نقل لها تحيات فخامة رئيس المجلس الرئاسي ودولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومعالي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي.

وخلال اللقاء أعرب عن تطلعه لمواصلة تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومن جهتها رحبت وزيرة الخارجية بالسفير متمنية له التوفيق في مهامه. (وال) ع م/ ر ت

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