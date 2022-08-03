مقاتلة إيرانية تتعرض لحادث في مدينة شيراز جنوبي البلاد

تعرضت مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإيراني لحادث، صباح اليوم، أدى إلى إصابة طاقمها ونقله إلى المستشفى.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، خرجت مقاتلة من طراز “سوخوي 22” عن المدرج في مطار شيراز صباح اليوم الأربعاء.

ولفتت الوكالة إلى أن المقاتلة تعرضت للحادث حوالي الساعة 9 صباحا، اليوم 3 أغسطس/ آب، في مدينة شيراز مركز محافظة فارس في جنوب إيران.

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