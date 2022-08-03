سوهاج 03 أغسطس 2022 (وال) -أعلنت وسائل إعلام مصرية، صباح اليوم الأربعاء، مصرع (17) شخصا، وإصابة (4) آخرين، الليلة الماضية، إثر حادث سير مروع وقع على الطريق الصحراوي الغربي ناحية محافظة سوهاج إحدى محافظات إقليم جنوب صعيد مصر. وأشارت إلى أن أمن سوهاج، تلقى بلاغا من خدمات تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث اصطدام على الطريق […]

ظهرت المقالة مصر .. مصرع 17 شخصا بحادث سير مروع على الطريق الصحراوي الغربي أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال