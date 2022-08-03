المنتخب الليبي للشطرنج رجال وسيدات، المشارك في الاولمبياد العالمي للشطرنج بالهند يحقق نتائج ايجابية.

طرابلس 3 اغسطس 2022 (وال)- حقق المنتخب الليبي للشطرنج رجال وسيدات، المشارك في الاولمبياد العالمي للشطرنج بالهند فوزا بتفوق منتخب ليبيا للرجال على المالديف بنقطتين ونصف مقابل نقطة ونصف، وفوز منتخب سيدات ليبيا على جيرسي بثلاثة انتصارات مقابل واحد.

ويواصل المنتخبان مشاركتهما الايجابية حيث سيخوضان عدد من المنافسات خلال ايام الاولمبياد الذي يقام بمدينة تشيناي .

وتضم قائمة المنتخبان اللاعبين يوسف الحصادي، وعمرو فطيس، وأحمد نصر الدين، وأسامة طالب، وناجي أبوقندة، وخديجة الفلو، وإخلاص جمعة، وخولة الفلو، وسعاد الرايس، ونيروز البدوي.

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