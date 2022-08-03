دبلوماسي كوري جنوبي رفيع المستوى من المقرر أن يصل إلى كمبوديا لحضور اجتماعات الآسيان

أفادت وكالة أنباء يونهاب أن وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين سيتوجه إلى كمبوديا اليوم الأربعاء لحضور سلسلة من الاجتماعات داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا يومي 3 و5 أغسطس.

وسيشارك في اجتماع وزراء خارجية كوريا الجنوبية والآسيان في بنوم بنه يوم الخميس تليها جلسة الآسيان زائد ثلاثة التي تضم 10 أعضاء في الآسيان وكوريا الجنوبية واليابان والصين.

كما سيجري بارك محادثات ثنائية مع وزراء خارجية الآسيان. ولم يتم تأكيد لقاء وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي رسميًا.