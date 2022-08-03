باريس 03 أغسطس 2022 (وال) -تواصل العاصمة الفرنسية إنشاء وتجهيز المنشآت التي ستحتضن الألعاب الأولمبية الصيفية، التي ستقام في باريس في الفترة من (26 يوليو حتى 11 أغسطس 2024)، ومنها قصر فرساي الشهير، الذي سيكون معقل رياضة الفروسية، وستصبح باريس في عام 2024، ثاني مدينة في التاريخ تستضيف الألعاب الأولمبية الصيفية ثلاث مرات، بعد لندن […]

ظهرت المقالة فرنسا.. قصر فرساي معقل رياضة الفروسية لأولمبياد باريس 2024 أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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