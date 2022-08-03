رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط يؤكد بأن الأولية القصوى للمؤسسة ، هو توصيل الغاز لمحطات الكهرباء .

طرابلس 3 اغسطس 2022 ( وال ) – اجتمع رئيس مجلس الادارة للمؤسسة الوطنية للنفط أ. فرحات بن قدارة بمستشار شؤون الكهرباء بديوان رئاسة الوزراء، المهندس أسامة الضراط، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، الدكتور محمد عمر المشاي، و رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة، الدكتور عبد السلام الأنصاري، بحضور عضو مجلس الادارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان موسى.

وفقا للموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للنفط تم خلال هذا الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبان و الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، ممثلة في المحافظة على استمرارية تزويدات محطات الكهرباء بالغاز ، ووضع الحلول المثلى لمواجهة هذه التحديات .

كما تم التطرق إلى إمكانية الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة، ودراسة إمكانية الاستفادة من الغاز المحروق في تزويد محطات الكهرباء بالغاز اللازم، بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار في توفير وبيع الوقود والغاز المستخدم لتوليد الكهرباء في السوق العالمية، ومن ثم توليد الكهرباء بالطاقات البديلة.

و اطلع رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء على مشاريع الجهاز، والأعمال التي قام بها في الفترة الماضية ببعض المناطق الليبية بالتعاون مع شركة “توتال” الفرنسية، والاتفاقيات الموقعة بين الجهاز وبعض الشركات العالمية.

من جهته أشاد رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون والتنسيق بين المؤسسة والشركة العامة للكهرباء، مؤكداً بأن الأولية القصوى بالنسبة للمؤسسة الوطنية للنفط، هو توصيل الغاز لمحطات الكهرباء، وبالأخص محطة كهرباء أوباري، ومحطة غرب طرابلس بأسرع ما يمكن.

حضر الاجتماع مدير إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة، الدكتور نجمي كريم. ، و مسؤول لجنة الطاقة المتجددة بالمؤسسة الوطنية للنفط المهندس عز الدين الهنشيري ، و مدير مكتب رئيس مجلس الادارة محمد المصباحي.

( وال )