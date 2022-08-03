وزارة النفط العراقية: استكمال حفر بئر نفطية جديدة في حقل الزبير

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، عن استكمال حفر بئر نفطية جديدة في حقل الزبير.

وأشار مدير عام شركة الحفر العراقية التابعة للوزارة، باسم عبد الكريم ناصر، إلى أن “الملاكات الفنية والهندسية في الشركة أنجزت حفر البئر السابعة، ضمن العقد المبرم مع شركة ENI الإيطالية لحفر 37 بئرا نفطية في حقل الزبير النفطي”.

وأوضح أن “عمليات الحفر تجرى باستخدام جهاز الحفر IDC37 بعمق (3547) مترا وقد خصصت الشركة جهازين حديثين لتنفيذ هذا المشروع “، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

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وقال ناصر إن “تطوير آليات العمل في الشركة وفق المعايير العالمية بما يتعلق بأنظمة السلامة والفحص الهندسي ومفاهيم إدارة الجودة ومتطلبات البيئة في تشغيل الأجهزة مع الشركات العالمية وتفعيل التوجه في العمل مع الجهد الوطني أيضا، خصوصا في مجال الجودة والصحة والسلامة المهنية والبيئة”.