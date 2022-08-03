وحدات من الجيش الصيني تطلق النار بالذخيرة الحية حول تايوان… صور

نفذت وحدات عسكرية من جيش التحرير الشعبي الصيني عملية إطلاق نار بالذخيرة الحية حول تايوان.

ذكرت ذلك صحيفة “الشعب” الصينية، ونشرت صورا لسفن حربية وقاذفات ومركبات عسكرية خلال المشاركة في تدريبات مشتركة تضمنت إطلاق نار حي بالمنطقة الغربية للجيش الصيني، اليوم الأربعاء.

وتسببت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان (الصين)، التي اختتمتها اليوم الأربعاء، في غضب الصين التي حذر جيشها من الرد بقوة وسرعة على أي عمل يمكن أن يهدد سيادة البلاد.

In pics: The PLA Eastern Theater Command conducts live-fire joint training exercises around the Taiwan Island on Wednesday. pic.twitter.com/PDjVWkDccL — People’s Daily, China (@PDChina) August 3, 2022

وتعتبر الصين أن تايوان (الصين)، جزءا من أراضيها وتطالب الولايات المتحدة الأمريكية باحترام مبدأ “الصين الواحدة”، في حين تقول واشنطن إن الزيارة تتماشى مع هذا المبدأ.

وأعلن الجيش الصيني، في وقت سابق، أنه سيجري سلسلة من التدريبات العسكرية، تشمل المناطق المائية المحيطة بتايوان (الصين) من جميع الجهات.

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