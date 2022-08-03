ارتفاع عدد ضحايا السيول في إيران إلى 90 شخصا

طهران 03 أغسطس 2022 (وال) -أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني عن ارتفاع عدد الضحايا السيول الأخيرة في مختلف المدن الإيرانية إلى (90) قتيل، و(8) مفقودين حسب آخر الإحصائيات.

وبدأت الفيضانات في 23 يوليو الماضي، في (24) محافظة بما في ذلك شرق أذربيجان وزنجان (شمال غرب) وأصفهان (وسط) والبرز، وطهران و جهار محال وبختياري وجنوب خراسان الرضوية، وسيستان وبلوشستان (شرق) وخوزستان وبوشهر (جنوب).

وأعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر استعداد هذه الجمعية لتوفير المواد الغذائية وغيرها من المساعدات التي يحتاجها المتضررون بالسيول، وقال إن عمليات الإغاثة لا تزال مستمرة في (661) منطقة في البلاد.

وبدأت الأمطار الغزيرة في مختلف المدن الإيرانية قبل أيام، وما زلت مستمرة في بعض المناطق وأدت إلى وقوع سيول أودت بحياة العديد من الأشخاص.(وال طهران) س خ.

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