منسق حراك فزان: إغلاق طريق "سبها – أوباري" جنوبي ليبيا ومنع وصول الشاحنات لحقل الشرارة النفطي

أغلق محتجون ليبيون الطريق الرابط بين مدينة سبها ومدينة أوباري الواقعة جنوبي ليبيا، مؤكدين منع مرور الشاحنات ووصولها إلى حقل الشرارة النفطي كبرى الحقول الليبية.

بنغازي– سبوتنيك. وقال منسق حراك فزان بشير الشيخ، في تصريح لوكالة سبوتنيك: “محتجون من أهالي وشباب فزان، قاموا اليوم بإغلاق الطريق الرابط بين سبها واوباري جنوب ليبيا ومنع مرور الشاحنات المتجهة إلى حقل الشرارة النفطي”، مؤكداً أن “الوضع من الممكن أن يتصاعد إلى إغلاق الحقول النفطية جنوب البلاد”.

وأوضح أن “إغلاق الطريق من قبل المحتجين كان بسبب انفجار صهاريج الوقود لشاحنة كانت تقل مادة البنزين التي خلفت قتلى ومصابين جراء الانفجار”، مضيفا أن “الخطوة التي اتخذت من قبل المحتجين كانت بسبب معاناة المواطن ونقص المحروقات وعدم توفيرها بالجنوب الليبي لذلك ينادون بعملية إغلاق الحقول النفطية الموجودة بالجنوب الليبي”.

وارتفع عدد ضحايا انفجار شاحنة في بلدة بنت بيه جنوب غربي ليبيا يوم الاثنين الماضي إلى 9 قتلى وإصابة أكثر من 50 شخصا.

وأصدر كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا التعليمات للسلطات الصحية بسرعة الاستجابة لعلاج ونقل المصابين.

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ويعاني الجنوب الليبي منذ سنوات من نقص وصول الوقود إلى أغلب المدن وفقاً للسكان، إذ يتهافت الناس وبطوابير طويلة على شاحنات الوقود التي تصل متأخرة وبأعداد قليلة، الذي يتسبب في العديد من المشكلات.