بحراسة مشددة.. مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

القدس 03 أغسطس 2022 (وال) -اقتحم عدد من المستوطنين الصهاينة اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، وسط دعوات لتكثيف الاقتحامات خلال الشهر الجاري بزعم تزامن السابع منه مع ذكرى “خراب الهيكل” المزعوم.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن ساحات المسجد الأقصى شهدت اقتحامات مكثفة لمجموعات متتالية من المستوطنين من جهة باب المغاربة، وأدوا خلالها طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول “الهيكل” المزعوم.

ويشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

يذكر أن قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى تقوم بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين لكي يعيثوا فيه فسادا.(وال القدس) س خ.

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