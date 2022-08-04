ليبيا نيوز

الحرس البلدي بأوجلة يغلق محلات مواد غذائية ومصادرة جميع بضائعها.

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

أوجلة 03 أغسطس 2022 م (وال) – قام الحرس البلدي بأوجلة ضمن جولاته التفتيشية على محلات ومطاعم وأسواق المدينة، بضبط احد محلات المواد الغذائية يبيع منتجات منتهية الصلاحية منذ العام 2017 ومواد تنظيف واطعمة يرجع تاريخ انتهاء صلاحياتها لقبل 4 سنوات .

 وأكد رئيس فرع الجهاز بالمدينة العميد ” يونس المجبري” على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من كتابة محضر بالواقع ومن ثم غلق المحل وتشميعه بالشمع الأحمر، ومصادرة جميع المنتجات لغرض اعدامها.

بدوره أكد المقدم محمد عقيلة ان جهاز الحرس البلدي أوجلة اتخذ بعض الإجراءات ضد البائع وهو احد العاملة الأفريقية الوافدة، مثل الغرامة المالية، وتوقيفه عن مزواله أي نشاط تجاري داخل بلدية أوجلة، كما تم استدعاء صاحب المحل وهو احد مواطني المدينة بغرض تسليم المحل له.

  (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك