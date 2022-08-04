الرياض 03 أغسطس 2022 (وال) -أزالت السلطات السعودية، الحواجز الوقائية المحيطة بالحرم المكي، بعد أكثر من عامين، حيث تم وضعها في إطار الوقاية من جائحة فيروس “كورونا”. ونشرت رئاسة شؤون الحرمين، صورا تظهر عودة الكعبة دون حواجز تحيطها، وغردت: “إزالة الحواجز الوقائية المحيطة بالكعبة المشرفة”. والأربعاء، نشر حساب رئاسة شؤون الحرمين، مقطع فيديو، يرصد اللحظات […]

ظهرت المقالة للمرة الأولى منذ عامين.. السعودية تزيل الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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