ليبيا نيوز

الدبيبة يشدد على ضرورة معالجة المشاكل التي تواجه مرضى الكلى ووضع حلول جدرية لها.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 03 أغسطس 2022م (وال) – عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء، بشأن معالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه مرضى الكلى، بحضور وكيل وزارة الصحة ، ورئيس جهاز الإمداد الطبي ، واللجنة العليا للكلى بوزارة الصحة ، وعدد من مديري المراكز ومندوبي الشركات العاملة في هذا المجال.

وأستمع الدبيبة للمشاكل التي تعانيها المراكز والشركات المتعاقدة معها بسبب نقص المشغلات والأدوية ، مؤكدا على ضرورة التفكير بشكل جاد في وضع حلول نهائية لهذا الإشكاليات من خلال شراء خدمة متكاملة ، وتقديم خدمة نموذجية للمرضى.

كما شدد رئيس الحكومة  على الاهتمام بمرضى الكلى وعدم السماح بإهمالهم أيًّا كانت الأسباب.

..(وال)..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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