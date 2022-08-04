وزير خارجية تركيا يلتقي نظيره الصيني في كمبوديا

التقى مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا نظيره الصيني وانغ يي، في كمبوديا، وبحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

جاء ذلك على هامش النسخة الرابعة لاجتماع شراكة الحوار القطاعي بين تركيا ورابطة “آسيان”، حسبما ذكرت وكالة أنباء “الأناضول” التركية، اليوم الأربعاء.

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ولفتت الوكالة إلى أن تشاووش أوغلو ونظيره الصيني بحثا تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، كما تطرقا إلى عدد من الملفات الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

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