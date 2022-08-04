الاعلان عن تنظيم المؤتمر السنوي للنقابة العامة للصيادلة بعنوان (الصيدلي والامن الدوائي للمجتمع.

طرابلس 03 أغسطس 2022 م (وال) – أعلن رئيس اللجنة التسييرية للنقابة العامة للصيادلة الدكتور ” ابراهيم الجندي” عن تنظيم المؤتمر السنوي للنقابة العامة للصيادلة تحت عنوان (الصيدلي والامن الدوائي للمجتمع) يومي 26 وحتى 28 من شهر نوفمبر القادم بفندق كورونثيا بطرابلس بمشاركة جميع المؤسسات التي لها علاقة بمهنة الصيدلة وممارستها.

وأوضح ” الجندي ” في المؤتمر الصحفي الذي عقد بقاعة الاجتماعات بجهاز الامداد الطبي ظهر اليوم الأربعاء بطرابلس ان الهدف من تنظيم هذا المؤتمر السنوي هو اعداد الكوادر المهنية المتخصصة في الممارسة الصيدلانية، وإمكانية المشاركة في التعليم الصيدلي المستمر بما يخدم المجتمع ويخدم الامن الدوائي للمجتمع، والخطوات الصحيحة التي يجب ان تتوفر في الصيدلي للظهور بكفاءة عالية ومهارات شاملة باعتباره البوابة الأخيرة للمريض، ودور الصيدلي في الامن الدوائي للمجتمع الليبي.

وبين “الجندي ” ان برنامج وأجندة المؤتمر ستشمل تنظيم العديد من الفعاليات التي سيتم من خلالها مناقشة المشاكل والصعوبات، ووضع الحلول لها من خلال الممارسين للمهنة لتوفير الدواء الامن خاصة في هذه الظروف، كما ستصاحب فعاليات المؤتمر إقامة العديد من المحاضرات العلمية وورش العمل المتخصصة في مهنة الصيدلة بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال الصيدلة .

من جهتها أوضحت عميد كلية الصيدلة بالجامعة الليبية الدولية الدكتورة ” سلمة ابو خطوة ” في مداخلة عبر تطبيق الزوم ان مهنة الصيدلة هي مهنة نبيلة وتجسد جميع القيم السامية، قد تطورت بشكل كبير ومتعدد لتشمل نظم الرعاية الصحية للمرضى، وأصبحت هناك للمهنة اختصاصات جديدة وتحديات جديدة وكلها متعلقة بتحقيق الامن الدوائي للمجتمع.

وأكدت علي أهمية العمل والتضامن والتعاون في مهنة الصيدلة لتوفير صيادلة قادرين علي أداء المهام المنوطة بهم ولابد من امتلاكهم للمهارات الشاملة والمتميزة في العلوم الصيدلية والسريرية قادرة علي خدمة المجتمع.

وحضر المؤتمر الصحفي الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب، ورئيس لجنة الإدارة العامة لجهاز الامداد الطبي ، ممثل عن إدارة الصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة ، وعضو لجنة إدارة العامة للجهاز الامداد الطبي، وعميد كلية الصيدلة بجامعة طرابلس عدد من ممثلي الشركات الداعمة الطبية .

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(وال)