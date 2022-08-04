كانت في طريقها إلى ميلانو.. "ضربة طائر" تعيد رحلة "إلعال" إلى تل أبيب

عادت طائرة تابعة لشركة “إلعال” الإسرائيلية كانت في طريقها إلى ميلانو الإيطالية، مساء اليوم الأربعاء، إلى تل أبيب بسبب اصطدامها بطائر عقب الإقلاع.

وقال موقع “واللا” العبري: “أعيدت طائرة تابعة لشركة إلعال كانت في طريقها لميلانو إلى إسرائيل مساء اليوم (الأربعاء) بسبب ضربة طائر بعد إقلاعها”.

وأضاف: “كما أكدت سلطة المطارات أنه لا يوجد خطر على الركاب والطائرة، ولكن تقرر إعادة الطائرة للهبوط في تل أبيب والعناية بها في إسرائيل لأسباب تشغيلية، وصيانتها”، مشيرا إلى أنه “من المتوقع أن ينتقل الركاب إلى طائرة بديلة”.