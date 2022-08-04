ليبيا نيوز

فيضان مفاجئ يجرف شخصا من فوق شلال شمالي سلطنة عمان

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
اندلعت فيضانات، اليوم الأربعاء، في عدد من المدن والمحافظات العمانية، أتت على العديد من ممتلكات المواطنين بما في ذلك منازل وسيارات.

وأظهر مقطع فيديو اجتياح فيضان مفاجئ لمنطقة شلالات الرستاق شمال سلطنة عمان.
وكان عدد من الأشخاص يقومون بالتصوير، من داخل الشلال، قبل أن تغمر المياه المكان بشكل مفاجئ، وتجرف أحدهم في اتجاه مجرى النهر.
وفي وقت سابق اليوم، شهدت السلطنة جريان عدد من الوديان والشعوب نتيجة لهطول غزير للأمطار، في ولاية مدحاء وقرية ليماء في ولاية مسندم.
وأسفرت الفيضانات عن أضرار في الخدمات الأساسية وممتلكات المواطنين، بحسب قناة “يورونيوز”.
وأعلنت السلطات العمانية افتتاح ملجأين لإيواء المواطنين المنكوبين بعد تزويدهما بالمستلزمات الضرورية، وقام الجيش بتقديم جميع المساعدات اللازمة للمتضررين، في عدد من ولايات محافظة جنوب الباطنة، في محاولة لتخفيف الآثار المناخية التي تشهدها السلطنة.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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