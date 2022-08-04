فيضان مفاجئ يجرف شخصا من فوق شلال شمالي سلطنة عمان

اندلعت فيضانات، اليوم الأربعاء، في عدد من المدن والمحافظات العمانية، أتت على العديد من ممتلكات المواطنين بما في ذلك منازل وسيارات.

وأظهر مقطع فيديو اجتياح فيضان مفاجئ لمنطقة شلالات الرستاق شمال سلطنة عمان.

وكان عدد من الأشخاص يقومون بالتصوير، من داخل الشلال، قبل أن تغمر المياه المكان بشكل مفاجئ، وتجرف أحدهم في اتجاه مجرى النهر.

مقطع متداول من ولاية الرستاق العمانية لشباب انشغلوا بتصوير أحد الفيضانات، ورغم تحذير أحدهم إلا أن الأمر لم يؤخذ على محمل الجد، أحد الموجودين كان يُصور المنظر حتى آخر لحظة فجرفته المياه لكن تم إنقاذه لاحقاً. تضررت الكثير من الطرق بسبب الأمطار الغزيرة.pic.twitter.com/iRlW9ihIv2 — إياد الحمود (@Eyaaaad) August 3, 2022

وفي وقت سابق اليوم، شهدت السلطنة جريان عدد من الوديان والشعوب نتيجة لهطول غزير للأمطار، في ولاية مدحاء وقرية ليماء في ولاية مسندم.

الاحصائيات تشير الى تضرر 100 منزل جراء فيضانات الرستاق 🇴🇲 pic.twitter.com/8g9dVZIWfy — بوابة بحر عمان للطقس (@Om_SeaGateWeath) August 3, 2022

المعوض الله ياأهل الرستاق pic.twitter.com/ILVyhf17H6 — Saif Al.balushi (@alb03180184) August 3, 2022

وأسفرت الفيضانات عن أضرار في الخدمات الأساسية وممتلكات المواطنين، بحسب قناة “يورونيوز”.