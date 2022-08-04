عميد بلدية غدامس يؤكد قرب افتتاح المنفذ البري مع الجزائر.

غدامس 3 أغسطس 2022م (وال) ـ قال عميد بلدية غدامس “قاسم المانع”، “إن هناك اجتماعًا ليبيًّا جزائريًّا، تمهيدًا لافتتاح منفذ غدامس البري مع الجزائر قريبًا”.

وأضاف المانع في تصريحات إعلامية أن الاستعدادات تجري حاليًّا لإعادة افتتاح المنفذ بأسرع وقت ممكن، بالنظر إلى أثره الاقتصادي على المدينة، وما يوفره من فرص عمل للشباب، لافتًا إلى أن إعادة افتتاح المنفذ يُخرج مدينة غدامس من الركود الاقتصادي التي تعانيه.

وأشار إلى المباحثات التي أجريت منذ عام، من خلال لجان جرى تشكيلها من مختلف الجهات ووصلت إلى المرحلة النهائية، من خلال تشكيل لجنة تضم جميع الأجهزة الأمنية والاقتصادية والعسكرية، اتفقت في آخر اجتماعاتها على التواصل مع السلطات الجزائرية لكي تجتمع اللجنتين الليبية والجزائرية لتحديد موعد نهائي في القريب العاجل لافتتاح المنفذ.