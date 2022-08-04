وصول آلاف الأطنان من حبوب القمح والشعير لميناء بنغازي البحري .

بنغازي 03 أغسطس 2022م ( وال ) – وصلت إلى ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحبوب ” أدم أي ” الوكيل الملاحي لشركة الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية ، وعلى متنها ( 16500) طن من حبوب القمح و11 ألف و11500 طن من حبوب الشعير .

وقال المتحدث بإسم إدارة الميناء ” مفتاح الشهيبي ” سفينة نقل الحاويات ” ألدرا ” الوكيل الملاحي لشركة الرواد للتوكيلات الملاحية وصلت أيضا وعلى متنها عدد ( 337 ) حاوية لبضائع متنوعة.

وأضاف أن أرصفة الميناء استقبلت أيضا السفينة ” سينق “، الوكيل الملاحي لشركة الدليل للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 72 حاوية لسلع مختلفة. بالإضافة لدخول السفينة ” لونا أف ” الوكيل الملاحي لشركة ” مديترينيان ” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد ( 52 ) حاوية محملة ببضائع متنوعة .

… ( وال ) …