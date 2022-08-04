أمريكا: واشنطن تأمل عودة حوار أعضاء مجلس الأمن الـ5 الدائمين

وأضاف المبعوث الأمريكي: “هذا (الحوار) لا يمضي قدما، لكن كما تعلمون فالأعضاء الخمسة موجودون ونأمل أن نتمكن يوما ما من العودة إلى ذلك (الحوار)، عندما تتصرف روسيا بحسن نية، وتفعل ما نعتقد أنه بحاجة أن يحدث من حيث رؤيتهم بشأن أوكرانيا”، بحسب ادعاءاته.