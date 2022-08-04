شركة "العال" الإسرائيلية تتلقى موافقة السعودية على التحليق في أجوائها

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن شركة العال للطيران الإسرائيلية، حصلت على الموافقة الرسمية من المملكة السعودية، للتحليق فوق مجالها الجوي، الأمر الذي يساعد في تقصير مدة الرحلات الإسرائيلية نحو الجنوب والشرق.

القاهرة – سبوتنيك . وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن شركة العال الإسرائيلية تلقت الموافقة الرسمية من السلطات السعودية يتيح لها تيسير رحلاتها الجوية في المجال الجوي للمملكة، مشيرة إلى أن هذه الموافقة دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.

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ونوهت الهيئة أن هذه الموافقة تعد بشرى هامة للسياح الإسرائيليين المتوجهين إلى والعائدين من دول واقعة في الشرق الأقصى، إذ يقلص التحليق فوق الأراضي السعودية مدة هذه الرحلات.

وبينت الهيئة أن شركة العال تنتظر الحصول على إذن من سلطنة عمان للبدء بتيسير رحلاتها.

ومؤخرا، أعلنت شركة “طيران سيشل”، حصولها على موافقة رسمية من سلطات الطيران المدني السعودية بالتحليق فوق المجال الجوي السعودي خلال تشغيلها خط الطيران بين تل أبيب وماهية في جمهورية سيشل، وفق الهيئة.

وعقب قمة جدة بمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن في 16 تموز/ يوليو الماضي، أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان أن فتح الأجواء السعودية أمام الطائرات الإسرائيلية لا يمهد لأي خطوات محتملة، نحو وجود علاقات مع إسرائيل.

وأوضح بن فرحان، في اختتام قمة الجدة، “موضوع الرحلات الجوية لا علاقة لها بوجود أي خطوات محتملة نحو وجود علاقات مع إسرائيل”.

وقبل القمة بيوم، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان هيئة البث الإسرائيلية أن طائرة إسرائيلية خاصة هبطت في العاصمة السعودية الرياض، قبل أيام من بدء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحالية للمنطقة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن “طائرة إسرائيلية خاصة كان جهاز الموساد يستخدمها في الماضي، حطت عصر اليوم في الرياض عاصمة السعودية، على ما يبدو تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة”.