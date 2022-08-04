سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق 15 قذيفة من عيار 122 و152 ملم على ثلاث مناطق بالجمهورية

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية أطلقت مساء أمس الأربعاء، 15 قذيفة من عيار 122 و152 ملم على مناطق كويبيشيفسكي، بتروفسكي وكيروفسكي في دونيتسك.
دونيتسك – سبوتنيك. وقال مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق الخاص بنظام وقف إطلاق النار، عبر “تيليغرام”، “تم تسجيل إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: الساعة 22:59 باتجاه بلدة كراسنوغوروفكا – بدونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، تم إطلاق خمس قذائف من عيار 152 ملم، الساعة 23:02 باتجاه بلدة كراسنوغوروفكا – بدونيتسك (منطقة بتروفسكي) جرى إطلاق أربعة قذائف من عيار 122 ملم .. الساعة 23:35 باتجاه بلدة بيرفومايسكوي بدونيتسك (منطقة كيروفسكي) تم إطلاق 8 قذائف مدفعية [عيار 122 مليمترا]”.
وتقع منطقة بتروفسكي في دونيتسك على المشارف الغربية للعاصمة الجمهورية الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة عن المركز.
منذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف، تعرضت هذه المنطقة، لقصف منتظم من قبل القوات الأوكرانية.
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