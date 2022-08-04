اليمن… تفجير أنبوب لنقل النفط الخام في محافظة شبوة

أقدم مسلحون، مساء الأربعاء، على تخريب أنبوب لنقل النفط في محافظة شبوة الغنية بالنفط جنوب شرقي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك . وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة “سبوتنيك” بأن مجهولين فجروا أنبوب نقل النفط الخام قرب منطقة جول الريدة بمديرية ميفعة شرق مدينة عتق مركز المحافظة.

إصابة جنديين يمنيين إثر انفجار استهدف آلية تقلهم في محافظة شبوة

وأضاف أن الجهات المختصة أوقفت ضخ النفط عبر الأنبوب الرابط بين حقل العقلة وميناء التصدير في منطقة النُشيمة بمديرية رَضُوم جنوب شرقي شبوة المطلة على بحر العرب.

وتتعرض شبكة أنابيب نقل النفط والغاز في محافظة شبوة ، إلى أعمال تخريب متكررة تتسبب في إلحاق خسائر بالبلد المنهك من الصراع المستمر منذ نحو 8 أعوام.

ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة “أنصار الله” وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.