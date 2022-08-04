النفط يهبط لأدنى مستوياته في 6 أشهر بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين الأمريكية.

هيوستون 04 أغسطس 2022 م ( وال ) – هبطت أسعار النفط حوالي أربعة بالمئة، إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر تقريبا بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية زيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين الأسبوع الماضي، بينما قالت مجموعة أوبك+ إنها ستزيد المستوى المستهدف لإنتاجها بمقدار 100 ألف برميل يوميا.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 3.76 دولار، أو 3.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 96.78 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى للتسوية منذ 21 فبراير.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.76 دولار، أو 4 بالمئة، لتغلق عند 90.66 دولار للبرميل، وهو أقل سعر للتسوية منذ 10 فبراير. وخلال الجلسة هبط الخام الأمريكي إلى 90.38 دولار للبرميل، أضعف مستوى منذ 25 فبراير شباط.

وتذبذب الخامان القياسيان كلاهما بين الصعود والهبوط في أثناء الجلسة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضي مع هبوط الصادرات وانخفاض استهلاك مصافي التكرير للخام. وسجل مخزون البنزين أيضا زيادة مفاجئة مع تباطأ الطلب.

وارتفعت مخزونات النفط الأمريكية 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 600 ألف برميل. وزاد مخزون البنزين بمقدار 200 ألف برميل مقابل توقعات لهبوط قدره 1.6 مليون برميل.

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