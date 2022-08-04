زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر يضرب غرب نيكاراغوا

موسكو – سبوتنيك . وبحسب بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن الزلزال وقع على بعد 23 كيلومترا شمال غرب مدينة ليون في نيكاراغوا وعلى عمق 137 كيلومترا.