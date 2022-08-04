زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر يضرب غرب نيكاراغوا

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر شمال غرب نيكاراغوا “أكبر دول أميركا الوسطى مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.
موسكو – سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن الزلزال وقع على بعد 23 كيلومترا شمال غرب مدينة ليون في نيكاراغوا وعلى عمق 137 كيلومترا.
ولم ترد أي تقارير تفيد بوقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.
تجدر الإشارة أن نيكاراغوا تقع ضمن حزام الزلازل المسمى “حلقة النار في المحيط الهادئ” حيث تنشط الزلازل بشكل كبير.
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