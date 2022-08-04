الشيوخ الأمريكي يصوت بأغلبية لصالح انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء بأغلبية على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، وجاء ذلك بحسب نتائج التصويت.

واشنطن – سبوتنيك . وفي وقت لاحق من المتوقع أن يوقع على البروتوكولين الرئيس الأميركي جو بايدن ويرسلهما إلى مقر الناتو.

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هذا وصادقت حتى الآن 22 دولة على انضمام البلدين بحسب إحصاء الجمعية البرلمانية للناتو.

وتحتاج السويد وفنلندا إلى مصادقة الدول الثلاثين العضو في المنظمة للاستفادة من الحماية التي توفرها المادة 5 من ميثاق الناتو للدفاع المتبادل في حال وقوع هجوم.