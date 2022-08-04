بيلاروس لن تتخلى عن صفتها بلدا خاليا من السلاح النووي

أعلن مندوب بيلاروس إلى مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الأمم المتحدة، أن بلاده لن تتخلى عن صفتها بلدا خاليا من السلاح النووي.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وأضاف: “كل التلميحات حول سعي بيلاروس لتغيير صفتها دولة خالية من الأسلحة النووية، وعدم امتثالها لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لا أساس لها من الصحة”.
وشدد على أن بيلاروس اتخذت خيارا واعيا لصالح رفض حيازة الأسلحة النووية، ولا تنوي تغيير موقفها رغم تصاعد سباق التسلح.
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