بيلاروس لن تتخلى عن صفتها بلدا خاليا من السلاح النووي

الأمم المتحدة – سبوتنيك . وأضاف: “كل التلميحات حول سعي بيلاروس لتغيير صفتها دولة خالية من الأسلحة النووية، وعدم امتثالها لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لا أساس لها من الصحة”.