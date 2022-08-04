حراك الطوارق يعلن رفضه الكامل لمحاولات نشر الفتنة بين ابناء الوطن الواحد وينفي نية الحراك التوجه إلى الحقول النفطية للاعتصام فيها .

سبها 4 اغسطس 2022 (وال) -أعلن حراك الطوارق رفضه الكامل لمحاولات نشر الفتنة بين ابناء الوطن الواحد من خلال تداول الاخبار المغرضة عن نية الحراك التوجه إلى الحقول النفطية جنوب غرب ليبيا، للسيطرة عليها والاعتصام فيها ، مؤكدًا أن ما جرى تداوله بالخصوص أخبار غير صحيحة وزائفة .

وقال الناطق باسم الحراك الأنصاري ” حراك الطوارق لم تصدر عنه أية تصريحات أو بيانات بشأن ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماع عن نية الحراك التوجه إلى الحقول النفطية بالمنطقة للسيطرة عليها والاعتصام فيها للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية في الجنوب .

وكان حراك الطوارق علق اعتصاما قد قام به منذ 31 مارس الماضي بعد تدخل رئيس المجلس الأعلى لقبائل الطوارق وعدد من الأعيان ونشطاء الطوارق .

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