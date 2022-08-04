بايدن: بفارغ الصبر أتطلع إلى انضمام السويد وفنلندا في الناتو

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بمصادقة مجلس الشيوخ على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، قائلا إنه “يتطلع بفارغ الصبر إلى انضمام البلدين”.

واشنطن – سبوتنيك . وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، يوم الأربعاء: “بفارغ الصبر أتطلع إلى توقيع بروتوكولات الانضمام والترحيب بالسويد وفنلندا، وهما ديمقراطيتان قويتان بجيوش ذات قدرة عالية، في أكبر تحالف دفاعي في التاريخ”.

الشيوخ الأمريكي يصوت بأغلبية لصالح انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو

ووصف الرئيس الأمريكي التصويت في مجلس الشيوخ بأنه “تاريخي” وعبر عن امتنانه لأعضاء المجلس.

وأكد أن “الولايات المتحدة تبقى متمسكة بأمن السويد وفنلندا… وسنواصل التصدي لأي مخاطر على أمننا المشترك”.

وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.

وصوّت تأييدا للوثيقتين 95 عضوا في مجلس الشيوخ، بينما كان العدد الضروري للمصادقة 67 صوتا. وصوّت عضو واحد فقط في المجلس ضد المصادقة على البروتوكولين.