زيلينسكي: أريد إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الصيني

قال فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إنه يريد إجراء مفاوضات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الصراع في أوكرانيا.
موسكو – سبوتنيك. وقال زيلينسكي لصحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”: “أود التحدث مباشرة معه. أجريت محادثة واحدة مع [الرئيس] شي جين بينغ كانت قبل عام”.
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق 15 قذيفة من عيار 122 و152 ملم على ثلاث مناطق بالجمهورية
أمس, 22:48 GMT
وأضاف: “منذ 24 فبراير، طلبنا رسميا إجراء محادثة، لكننا (لم نجر) أي محادثة مع الصين على الرغم من أنني أعتقد أن ذلك سيكون مفيدا”.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأدانت العديد من الدول الغربية وبعض حلفائها هذه الخطوة، ووصفوها بأنها غزو، فضلا عن فرض عقوبات على روسيا.
في الوقت نفسه، رفضت الصين، مثل العديد من الدول الآسيوية والأفريقية ودول أمريكا اللاتينية الأخرى، الانضمام إلى العقوبات. علاوة على ذلك، زادت روسيا بشكل كبير من صادرات النفط إلى الصين منذ 24 فبراير.
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