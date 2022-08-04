زيلينسكي: أريد إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الصيني

قال فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إنه يريد إجراء مفاوضات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الصراع في أوكرانيا.

موسكو – سبوتنيك . وقال زيلينسكي لصحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”: “أود التحدث مباشرة معه. أجريت محادثة واحدة مع [الرئيس] شي جين بينغ كانت قبل عام”.

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وأضاف: “منذ 24 فبراير، طلبنا رسميا إجراء محادثة، لكننا (لم نجر) أي محادثة مع الصين على الرغم من أنني أعتقد أن ذلك سيكون مفيدا”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأدانت العديد من الدول الغربية وبعض حلفائها هذه الخطوة، ووصفوها بأنها غزو، فضلا عن فرض عقوبات على روسيا.