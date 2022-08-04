إعلام: الصين ستطلق صواريخ في المناطق المحيطة بتايوان في وقت قريب

ذكرت صحيفة “هوانكيو شيباو” أن الصين ستجري عمليات إطلاق صواريخ تقليدية في مناطق حول تايوان “في المستقبل القريب”.

وقالت الصحيفة: “بقدر ما نعلم، سيطلق جيش التحرير الشعبي النيران من مدفعية بعيدة المدى وصواريخ تقليدية في مناطق حول تايوان في المستقبل القريب”.

وأطلقت القوات البرية لجيش التحرير الشعبي الصيني نيرانا بالذحيرة الحية، اليوم الخميس، في مياه شرق مضيق تايوان باستخدام مدفعية بعيدة المدى، حسبما جاء في بيان المنطقة الشرقية لقيادة جيش التحرير الشعبي الصيني.

أعلن التلفزيون الصيني اليوم بدء مناورات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان.

وذكر مراسل “سبوتنيك” أن المناورات التي تعتبر بمثابة رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، بدأت في الساعة 12:00 ليوم الخميس وتستمر حتى الساعة 12:00 من يوم الأحد.