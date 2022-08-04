ليبيا نيوز

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيا اليوم الخميس.

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 4 اغسطس 2022 م ( وال ) –  أصدر المركز الوطني للارصاد الجوية نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الخميس 4 من شهر اغسطس الجاري 2022 م  اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط تصل سرعته أحياناً إلى (25) عقدة على بعض من مناطق الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

– منطقة الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب و الريح براني إلى شرقي يتحول يوم الغد إلى شلوق على ساحل الخمس سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر و البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (28 – 30) مْ  و الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة و الريح بحري إلى براني على ساحل الخليج وبنغازي ويكون شرش على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل أحياناً إلى (25) عقدة على بعض من مناطق الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر .

• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة آخر الليل وفي الصباح الباكر على ساحل المرج والبيضاء وذلك لاحتمالية ظهور شبورة مائية.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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