الأردن يسجل أعلى درجة حرارة منذ بداية 2022

يسجل الأردن، اليوم الخميس، أعلى درجة حرارة تتعرض لها البلاد منذ بداية عام 2022، حيث ترتفع درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 4 و6 درجات مقارنة بمثل هذا الوقت من العام الماضي.

ويحدث ذلك نتيجة تعرض البلاد لكتلة هوائية حارة تؤثر على مناطق المملكة، حسبما ذكرت وكالة “عمون” الأردنية. وتقول دائرة الأرصاد الأردنية إن أجواء البلاد تكون حارة بصورة عامة، لكنها تكون شديدة الحرارة في بعض المناطق مثل الأغوار والبادية والعقبة والبحر. الأردن… المنخفض الجوي يعزز المخزون المائي بـ 20 مليون متر مكعب كما لفتت إلى تكون سحب على ارتفاعات عالية ومتوسطة تتكاثر تدريجيا مع نهاية اليوم، الذي قد يشهد هطول زخات خفيفة من الأمطار على بعض المناطق في الجنوب والشرق. لكن ساعات الليل في المناطق الجبلية المرتفعة ستشهد اعتدالا في الطقس، الذي يظل حارا في باقي المناطق بصورة نسبية.

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