موسكو: الغرب يحاول تعطيل الانتخابات المقبلة في روسيا وتشويه سمعتها

قالت إيلا بامفيلوفا، رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إن خصوم روسيا في الخارج يختبئون الآن، لكنهم سيحاولون تعطيل انتخابات الخريف في البلاد وتشويه سمعتها.

وقالت بامفيلوفا في منتدى “إقليم المعاني”، اليوم الخميس: “على الرغم من حقيقة أن خصومنا في الخارج ليسوا مرئيين للغاية في الوقت الحالي، إلا أنهم يختبئون، لكن العمل الجاد للغاية يجري هناك لتعطيل وتشويه سمعة حملة فيدرالية كبيرة. أعتقد أن هذه الحملة ستفعلها أيضا”.

اللجنة البرلمانية الروسية: المنظمات غير الحكومية الأجنبية حاولت تشويه سمعة انتخابات الدوما

في روسيا، في 11 سبتمبر/أيلول 2022، سيقام يوم تصويت واحد، حيث يجري الانتخاب المباشر لاختيار 14 حاكما ونائبا لستة مجالس تشريعية ومجلس الدوما المكون من 12 مركزا إداريا.

قال رئيس اللجنة الروسية للتحقيق في التدخل الأجنبي، فاسيلي بيسكاريف، في وقت سابق، إن المنظمات الأجنبية غير الحكومية تنشر معلومات كاذبة حول تصويت البرلمان الروسي.

وكتب بيسكاريف عبر تطبيق “تلغرام”: “هناك معلومات عن الدعم الأجنبي المباشر (المالي) وغير المباشر (المواد المنهجية) الذي يهدف إلى تشويه سمعة الانتخابات. كما تم تسجيل حقائق عن تدريب المحرضين في الخارج لتنظيم أحداث في الانتخابات”.

وقال إن لجنته أعدت مناشدة إلى مكتب المدعي العام مع اقتراح بالاعتراف بهذه المنظمات غير الحكومية على أنها غير مرغوب فيها على أراضي روسيا.