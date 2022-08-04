الخارجية الصينية: ألغينا اجتماعا مع نظيرتنا اليابانية بسبب بيان مجموعة السبع بشأن تايوان

أعلنت الخارجية الصينية أن بكين ألغت اجتماعا كان مقررا بين وزيري خارجية الصين واليابان في بنوم بنه، عاصمة كمبوديا، بسبب تصريحات دول مجموعة السبع بشأن الوضع حول تايوان.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في إفادة صحفية يوم الخميس: “لم تعد الصين تنظم اجتماعًا لوزراء خارجية الصين واليابان في بنوم بنه لأن اليابان، إلى جانب دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، أصدرت بيانا مشتركا يلقي باللوم على الصين بلا أساس ويمنح اللون الأسود على اللون الأبيض [يطمس الحقائق]”.

وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن بكين قد تعيد النظر في حوارها مع دول مجموعة السبع إذا لم تعيد النظر في شكوكها الخاطئة بشأن تايوان، قائلا: “إذا لم يغيروا (دول مجموعة السبع) موقفهم الخاطئ بشأن قضية تايوان، فسنضطر إلى إعادة النظر في معنى الحوار (معهم – محرر)”.

وفي وقت سابق، أعرب وزراء خارجية دول مجموعة السبع عن قلقهم إزاء “التهديد” من جانب جمهورية الصين الشعبية، ولا سيما التدريبات العسكرية التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد. كما أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع عن رأي مفاده أن رد الفعل الصيني “التصاعدي” على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة يهدد بتصعيد التوترات في المنطقة.

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وأعلن التلفزيون الصيني بدء مناورات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان.