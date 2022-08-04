الخارجية الصينية: بكين تحافظ على اتصالات مع جميع أطراف الأزمة الأوكرانية

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في إفادة صحفية يوم الخميس، ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر إجراء حوار بين زعيمي البلدين، إن “الجانب الصيني يحافظ على اتصالات مع جميع أطراف الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك كييف. وقد حافظ بلدينا على تعاون وثيق منذ البداية”.