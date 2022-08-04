الخارجية الصينية: بكين تحافظ على اتصالات مع جميع أطراف الأزمة الأوكرانية

أكدت الخارجية الصينية أن بكين تحافظ على اتصالات مع جميع أطراف الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك كييف.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في إفادة صحفية يوم الخميس، ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر إجراء حوار بين زعيمي البلدين، إن “الجانب الصيني يحافظ على اتصالات مع جميع أطراف الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك كييف. وقد حافظ بلدينا على تعاون وثيق منذ البداية”.
في وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع النسخة الصينية من صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”: “أريد أن أتحدث معه بشكل مباشر. كانت لدي مكالمة واحدة مع شي جين بينغ جرت منذ عام واحد”.
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
زيلينسكي: أريد إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الصيني
04:35 GMT
وأضاف أنه لم يجر “أي مكالمات مع الصين” منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، متابعا: “أعتقد أنه سيكون أمرا مفيدا”.
في شهر يونيو/حزيران الماضي، قال شي جين بينغ، في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن جميع الأطراف المعنية يجب أن تسعى إلى حل مناسب للأزمة الأوكرانية.
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