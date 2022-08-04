الدفاع الروسية: القوات المسلحة تحيد ما يصل إلى 130 عسكريا في منطقة خاركوف

قامت القوات المسلحة الروسية، بتدمير ثلاثة فصائل من راجمات “غراد” وأربع فصائل من مدافع “كفوذديكا” في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الوزارة: “تم قمع ثلاث فصائل من راجمات “غراد” وأربع فصائل من مدافع كفوزديكا وثلاث فصائل من مدافع الهاوتزر D-30 في مواقع إطلاق النار في مناطق لاستوتشكا وبيتروفسكويو وأفدييفكا في دونيتسك في إطار القتال ضد البطاريات”.

وضربت القوات المسلحة الروسية نقطة الانتشار المؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية في كونستانتينوفكا، ونتيجة لذلك، تمت تصفية ما يصل إلى 400 جندي أوكراني. وتم ضرب مركز انتشار مؤقت لوحدات لواء الهجوم الخامس والتسعين المحمول جواً. وقد بلغ عدد خسائر أفراد القوات المسلحة الأوكرانية 400 فرد و20 وحدة من المعدات العسكرية كما تم أيضًا القضاء على ما يصل إلى 130 وحدة عسكرية من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف.

وأضافت أنه “نتيجة الضربات بأسلحة عالية الدقة لقوات الفضاء على مواقع اللواء الآلي 92 بالقرب من مدينة خاركوف، تم القضاء على ما يصل إلى 130 جنديا و13 عربة مصفحة”.