السفير الهولندي لـنائبا رئيس الحكومة الليبية : ندعم استقرار ليبيا من خلال المصالحة وإجراء الانتخابات.

بنغازي 4 أغسطس 2022 م ( وال ) – بحث نائبا رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب القطراني ، و الزادمة مع السفير الهولندي لدى ليبيا دولف هوكونينغ تطورات الوضع في ليبيا ، بالإضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية ،

وخلال هذا اللقاء الذي عقد الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، رحب القطراني ،و الزادمة بالسفير، وأكدا على أهمية التعاون الاستثماري بين البلدين في ظل وجود حكومة واحدة مستقرة ، في مجالات الزراعة والطاقة الشمسية وغيرها من المجالات التي تخدم مصلحة البلدين.

من جانبه أكد السفير الهولندي على عمق العلاقات الليبية الهولندية ، معربا عن تعازيه في ضحايا حادثة انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بيه ، و مشددا خلال اللقاء على حرص بلاده على دعم الاستقرار في كافة ربوع ليبيا من خلال تحقيق المصالحة الوطنية للوصول إلى إجراء الانتخابات”.

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