ليبيا نيوز

السفير الهولندي لـنائبا رئيس الحكومة الليبية : ندعم استقرار ليبيا من خلال المصالحة وإجراء الانتخابات.

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

بنغازي 4  أغسطس 2022 م  (   وال ) – بحث نائبا رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب القطراني ، و الزادمة  مع  السفير الهولندي لدى ليبيا دولف هوكونينغ  تطورات الوضع في ليبيا  ، بالإضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية ،

       وخلال هذا اللقاء الذي عقد الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بمدينة بنغازي،  رحب القطراني  ،و الزادمة  بالسفير،   وأكدا على أهمية التعاون الاستثماري بين البلدين في ظل وجود حكومة واحدة مستقرة ، في مجالات الزراعة والطاقة الشمسية وغيرها من المجالات التي تخدم مصلحة البلدين.

  من جانبه  أكد السفير الهولندي على عمق العلاقات الليبية الهولندية ، معربا عن تعازيه في ضحايا حادثة انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بيه  ،  و مشددا خلال اللقاء  على حرص بلاده على دعم الاستقرار في كافة ربوع ليبيا من خلال تحقيق المصالحة الوطنية للوصول إلى إجراء الانتخابات”.

….( وال ) …..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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