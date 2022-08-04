نائب لبناني لـ"سبوتنيك": نشهد صمتا دوليا وعرقلة داخلية للتحقيق بانفجار المرفأ

وأشار إلى أنه “على المستوى الدولي ليس هناك أي تعاون في التحقيق، ولا يمكن أن لا يكون هناك صوراً للأقمار الإصطناعية ولا تسلم إلى القضاء اللبناني، ولا يمكن أن نثق أن هناك تعاوناً دولياً فيما أن 16 إستنابة قضائية قد تقدم بها المحقق العدلي ولم يكن هناك أجوبة على هذه الاستنابات لأكثر من 6 دول، لا يمكن أن نقبل بأن يكون هناك تحقيق ومساعدة دولية فيما أن الخبراء الذين حضروا إلى لبنان لم يقدموا لحينه التقارير النهائية”.