"طالبان" تؤكد أنها لم تكن على دراية بوجود أيمن الظواهري على الأراضي الأفغانية

أعلنت “طالبان” الأفغانية، أنها لم تكن على دراية بوجود زعيم تنظيم “القاعدة” أيمن الظواهري على أراضي أفغانستان، الذي قُتل مؤخرا في غارة أمريكية على منزل بكابول.

وذكرت “طالبان” (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) في بيان نشره المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد عبر “تويتر”، اليوم الخميس، “في الثاني من شهر محرم 1444 (الأحد الماضي)، تم تنفيذ غارة جوية على منزل سكني في كابول، وبعد يومين ادعى الرئيس الأميركي جو بايدن أن القوات الأميركية استهدفت زعيم القاعدة أيمن الظواهري في هذا الهجوم”.

Declaration of the Islamic Emirate on the claim of US President Joe Bidenhttps://t.co/vDxk1oxHQp pic.twitter.com/uTMpIHeZDa — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 4, 2022

وشددت طالبان على “أن إمارة أفغانستان الإسلامية ليس لديها معلومات عن وصول أيمن الظواهري وإقامته في كابول”.

وأضاف البيان: “وجهت قيادة إمارة أفغانستان الإسلامية أجهزة التحقيق والاستخبارات بإجراء تحقيق شامل وجاد في مختلف جوانب الحادث”، مشددة: “لا يوجد خطر على أحد، بما في ذلك أميركا، من الأراضي الأفغانية، والإمارة الإسلامية تريد تنفيذ اتفاق الدوحة/ وانتهاك الاتفاقية يجب أن ينتهي”.

ونوهت طالبان في بيانها بأن “غزو أمريكا لأراضينا وانتهاكها هو قمع لكل المبادئ الدولية، الأمر الذي ندينه بشدة”، مشيرة إلى أنه “في حالة تكرار مثل هذه الحوادث، إذا تم انتهاك أراضي أفغانستان، فإن مسؤولية أي عواقب ستكون على عاتق الولايات المتحدة”.