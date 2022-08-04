مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يناقش سبل تطوير معهد النفط للتأهيل والتدريب.

طرابلس 4 اغسطس 2022 م ( وال ) – انعقد صباح اليوم الخميس الاجتماع التقابلي لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مع لجنة إدارة معهد النفط للتأهيل والتدريب تم خلاله مناقشة سبل تطوير العملية التعليمية بالمعهد .و البنى التحتية كإنشاء حوض السباحة و اللحام تحت سطح الماء .

وتخلل الاجتماع تقديم عرض فني عن نشاط المعهد والصعوبات والتحديات التي تواجهه،

وشدد المشاركون على أهمية المعهد ومخرجاته مع ضرورة العمل على تطوير العملية التعليمية ومواكبة التطور في مجالات التعليم والتدريب بالتواصل مع المؤسسات التعليمية العالمية وإبرام مختلف الاتفاقيات من أجل نقل المعرفة والعلوم الحديثة، وتحديث وتطوير المناهج الدراسية.

ويذكر أن الاجتماع حضره أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الدكتور خليفة عبد الصادق، واحمد عمار ,وحسين صافار، ومسعود موسى، ومن معهد النفط للتأهيل والتدريب كل من رئيس لجنة الإدارة الدكتور علي الديب وأعضاء لجنة الإدارة هشام الدخلي وعلي القاضي.