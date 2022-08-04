سوق "المقبي" الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده… فيديو

لم يعد السوق الذي جمع أبناء الفرات بأقسامه السبعة مقبيا كما يطلق عليه بعد أن نالت منه الحرب خلال سنوات مضت، فجعلت منه مكانا مهجورا خالي من أصحابه ومرتاديه.

السوق “المقبي” الذي يتوسط مدينة دير الزور الجاثمة في الضفاف الجنوبية لنهر الفرات شرقي سوريا، يعد أقدم أسواق المدينة ولطالما كان أكثرها اكتظاظا قبل أن تدمره الحرب على مدى سنواتها الطويلة.

يتميز السوق الأثري بوجود كافة المتطلبات بين جنباته مما جعله خلال عقود وقرون من الزمن وجهة لأبناء المدينة والريف، فهو سوق متكامل وأسعار البضائع كانت فيه مميزة إضافة إلى اقتصار نشاط بعض المهن عليه فقط، الأمر الذي أضفى عليه تميزا استثنائيا عن غيره من أسواق المدينة.

قلب المدينة النابض كما كان عليه حقا، ووجهة أبناء الريف والمدينة. تعرض السوق لتدمير ممنهج خلال سنوات الحرب على يد العصابات الإرهابية التي سرقت الممتلكات والآثار ودمرت السوق خلال سيطرتها على أجزاء واسعة من المدينة.

© Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده 1 /7 © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده 2 /7 © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده 3 /7 © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده 4 /7 © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده 5 /7 © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده 6 /7 © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده 7 /7 © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده 1 /7 © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده 2 /7 © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده 3 /7 © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده 4 /7 © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده 5 /7 © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده 6 /7 © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده 7 /7 © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده

إلا أن عزيمة وإصرار أبناء الفرات على عودة مدينتهم كانت أقوى، فغرفة تجارة وصناعة دير الزور ودائرة الآثار والمتاحف، تنهيان بالتعاون مع منظمة (UNDP) أعمال تنظيف وترحيل الأنقاض من الأسواق السبعة التي يضمها السوق (المقبي)، مكللين بذلك المرحلة الأولى من العمل ليتأهب الجميع لانطلاق الخطوة الثانية في الطريق إلى استعادة السوق المقبي الأثري.

في حديث لمراسل “سبوتنيك” بمحافظة دير الزور، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة على أن عودة السوق إلى العمل هو عودة لأحياء المدينة وعودة لتنشيط اقتصادها فطالما كان السوق مقصدا لأبناء الريف لبيع منتجاتهم إضافة الى وجود المهن التراثية المرتبطة بتاريخ المحافظة وقد عملنا على عودة السوق على الرغم من الصعوبات في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه مع استمرار عقوبات قانون قيصر التي يفرضها الاحتلال الأمريكي علينا إلا أننا مصرون على عودة الحركة التجارية والاقتصادية للمحافظة مع الحفاظ على الطابع التراثي للسوق .

بدوره قال مدير الآثار والمتاحف بدير الزور أحمد الصالح أن السوق المقبي أقدم أسواق المدينة، وبُني عام 1864 م عندما عين خليل بك ثاقب وكان السوق المقبي يتميز بأنه مؤلف من سبعة أقسام، ولكل منها سوق خاص، وتسمية خاصة، وهي:

سوق العطارين الذي كان يباع فيه المواد الغذائية والتوابل والأعشاب الطبية ومواد العطارة. سوق خلوف الذي كان يختص في تجارة الأقمشة والصوف والقطن والسمن العربي. سوق الحدادين الذي كان يقدم كافة الأدوات الزراعية كمنجل والفأس وأدوات الحصاد وغيرها . سوق التجار الذي يختص بتجارة السجاد والبسط القماش والألبسة الريفية. سوق الحبوب أو “العَرَصَة” سوق متخصص في تجارة حبوب القمح بالإضافة إلى تجارة البذور . سوق الحبال الذي يباع فيه مستلزمات الاقامة في البادية من حبال والخيم والحبال وغيرها سوق الخشابين يختص بتصنيع المعدات الخشبية اللازمة لأعمال الزراعة وبيوت الشعر وبعض الأثاث المنزلي.

وتابع الصالح لـ “سبوتنيك”: لقد قامت الورشات الموجودة من قبل مجلس المدينة والمنظمة بترحيل الأنقاض والأتربة بالكامل، إضافة لفرز الحجارة للحفاظ على الطابع الأثري للسوق وفي المرحلة الثانية سيكون هناك فريق هندسي للإشراف على أعمال الصيانة وإعادة التأهيل والترميم .

© Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده 1 /7 © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده 2 /7 © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده 3 /7 © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده 4 /7 © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده 5 /7 © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده 6 /7 © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده 7 /7 © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده 1 /7 © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده 2 /7 © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده 3 /7 © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده 4 /7 © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده 5 /7 © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده 6 /7 © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده 7 /7 © Sputnik . Farouq Modhi سوق “المقبي” الأثري في دير الزور ينفض غبار الحرب ويستعد لاستقبال رواده

وبعد عودة الحياة إلى المدينة يأمل سكان دير الزور أن تكون لعودة السوق الأثري الذي كان قلب المدينة النابض دورا في تحسين الواقع الاقتصادي لمحافظتهم.