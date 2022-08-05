اليابان: 4 صواريخ باليستية صينية حلقت فوق جزيرة تايوان مباشرة

قالت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الخميس، إن أربعة من الصواريخ الباليستية الصينية الخمسة التي يبدو أنها سقطت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، “ربما تكون حلقت فوق جزيرة تايوان الرئيسية”.

قدمت اليابان احتجاجا دبلوماسيا إلى الصين بشأن عمليات هبوط الصواريخ المزعومة في منطقتها الاقتصادية الخالصة، حيث تجري بكين تدريبات عسكرية واسعة النطاق في المياه المحيطة بتايوان (الصين)، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.

قالت وسائل إعلام في تايوان إن الجيش الصيني أطلق صواريخ باليستية من طراز “دونغ فنغ” التي تعرف اختصارا بـ”دي إف” حول تايوان. فيما ذكرت صحيفة “غلوبال تايمز” التي تديرها الدولة الصينية إن الصاروخ المستخدم، أسرع من الصوت.

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وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن الجيش الصيني أطلق عدة صواريخ باليستية خلال مناورات في مضيق تايوان، قائلة: “في نحو الساعة 13:56 بالتوقيت المحلي (08:56 بتوقيت غرينتش)، أطلق الحزب الشيوعي الصيني عدة صواريخ دونغفنغ الباليستية في المياه شمال شرق وجنوب غرب تايوان”.

يأتي ذلك بعدما أطلق جيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات بالذحيرة الحية، اليوم الخميس، في مناطق مختلفة حول تايوان (الصين)، بما في ذلك مياه شرق مضيق تايوان باستخدام مدفعية بعيدة المدى.

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وذكر مراسل “سبوتنيك” أن المناورات التي تعتبر بمثابة رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، بدأت في الساعة 12:00 ليوم الخميس وتستمر حتى الساعة 12:00 من يوم الأحد.