كوريا الجنوبية تعلن الانضمام إلى تدريبات "أمن الفضاء" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت كوريا الجنوبية الانضمام إلى تدريبات “أمن الفضاء” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وسط أزمة تمر بها المنطقة بخصوص تايوان.

ووفقا لوكالة يونهاب، اليوم الخميس، فقد أكد مسؤولون أن كوريا الجنوبية انضمت إلى تدريبات أمن الفضاء متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة، حيث تسعى سيئول لتعزيز التعاون الدفاعي وسط مخاوف أمنية إقليمية متزايدة حول تايوان.

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أرسلت سيئول إثنين من أفراد القوات الجوية، أحدهما مسؤول من هيئة الأركان المشتركة وواحد من المعهد الكوري لعلوم الفضاء والفلك إلى التدريبات الحراسة العالمية التي استمرت 10 أيام، والتي انطلقت في قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في كاليفورنيا في 25 يوليو.

وشارك ما يقرب من 150 فردًا من 25 دولة في تدريبات أمن الفضاء لهذا العام، والتي تهدف إلى تسهيل التعاون بين الدول المشاركة في عمليات أمن الفضاء. تشارك كوريا الجنوبية في التمرين منذ عام 2017.

وتنضم كوريا الجنوبية إلى تدريبات أمن الفضاء وسط تفاقم الأزمة الأمنية في تايوان بسبب الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.