قطر: نتابع التطورات في تايوان وندعو لعدم التصعيد

شددت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، على موقف بلادها الداعم لمبدأ “الصين الواحدة”.‏

ودعت الوزارة، في بيان لها، إلى ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، بما فيها مبدأ سيادة الدول والعلاقات الودية بينها، وفقا وكالة الأنباء القطرية (قنا).

أشارت الخارجية القطرية إلى أنها “تتابع التطورات في تايوان، وتدعو كافة الأطراف إلى تجنب التصعيد والاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

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كما “أكدت على الدور الهام والمحوري للولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الصين الشعبية الصديقتين في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي”، وفقا للبيان.

وتسببت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان (الصين)، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، في توتر بين الولايات المتحدة والصين، التي أعلنت أن جيشها لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي استفزاز يمس يمكن أن يمس سيادتها، بينما تقول الإدارة الأمريكية إن الزيارة تتماشى مع مبدأ الصين الواحدة.