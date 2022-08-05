السعودية تحقق فائضا ماليا ضخما بفضل مكاسبها من مبيعات النفط

سجلت وزارة المالية السعودية نموا في العائدات خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 49% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، لتحقق عائدا قدره نحو 21 مليار دولار، مستفيدة من انتعاش قطاع النفط.

وقالت وزارة المالية اليوم الخميس في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن الإيرادات بلغت 370.3 مليار ريال (98.7 مليار دولار)، مقابل مصروفات 292.4 مليار ريال (77.9 مليار دولار)، بفائض قدره 77.9 مليار ريال (20.7 مليار دولار).

بلغ فائض السعودية في الربع الأول من العام الجاري نحو 15 مليار دولار، ما يعني أنها سجلت في النصف الأولي نحو 36 مليار دولار من الفائض. تتوقع المملكة تسجيل 90 مليار ريال (24 مليار دولار) من الفائض في موازنتها لعام 2022.

الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 12% تقريبا مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط

الارتفاع الكبير في عائدات الربع الثاني للعام الجاري، جاء مدفوعا بزيادة قدرها 89% في العائدات النفطية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما زادت عائدات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنسبة 42% مقارنة بالعام الماضي.

نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق، مستفيدا من طفرة أسعار النفط، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة قبل أيام.