ليبيا نيوز

الخارجية الصينية تعتبر زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان مخالفة خطيرة لمبدأ الصين الواحدة.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

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وكالة الأنباء الليبية

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