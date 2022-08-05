مقتل أربعة أمريكيين في انفجار غامض شمالي ولاية نبراسكا

قال مسؤولون أمريكيون إن 4 قتلى سقطوا، اليوم الخميس، في منزلين في بلدة صغيرة في شمال شرق ولاية نبراسكا، اشتعلت بهما النيران عقب بلاغ بوقوع انفجار.

وفي مؤتمر صحفي، قال الكولونيل جون بولدوك في دورية ولاية نبراسكا، إن رجلا شوهد وهو يقود سيارته مبتعدا عن مدينة لوريل قبل اكتشاف الجثث وإن المحققين يودون التحدث إليه.

وأضاف بولدوك أن رجال الإطفاء استجابوا لمكالمة صباح الخميس بشأن انفجار وحريق في أحد المنازل، حيث عثروا على جثة شخص بداخله، وبعد وقت قصير، تم استدعاء رجال الإطفاء إلى منزل ثان يحترق، حيث عثروا على جثث ثلاثة أشخاص بداخله.

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في وقت سابق ذكر كودي توماس، المتحدث باسم دورية ولاية نبراسكا، إنه لا يعرف عدد الأشخاص الذين عثر عليهم ميتين أو كيف ماتوا، لكن كان هناك حريقا يشتعل في كلا المنزلين.

وأضاف الشرطي أن محققي الولاية كانوا متوجهين إلى لوريل ومن المرجح أن يأخذوا زمام المبادرة في التحقيق فيما حدث، وفقا لما نقلته وكالة “أسوشيتيد برس”.